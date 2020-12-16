В Москве завершена реставрация фасада старинного дома на Вшивой горке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Завершены реставрационные работы фасада старинного дома на Вшивой горке, построенного в конце XVIII века, сообщает пресс-служба столичного департамента культурного наследия.
Здание находится на Николоямской улице, 6. Это памятник архитектуры, выстроенный в стиле "московский классицизм". Правообладателем здания является Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино.
Для возвращения памятнику первоначального архитектурного облика реставраторы расчистили фасад, восстановили утраченные элементы штукатурного и лепного декора.
Работы по фасаду – это первый этап комплексной реставрации здания. Сейчас продолжаются работы в интерьерах памятника. Планируется благоустроить прилегающую территорию. Полный комплекс работ будет закончен в 2021 году.
Ранее реставраторы завершили восстановление фасадов доходного дома в Вознесенском переулке. В ходе реставрационных работ специалисты укрепили кирпичную кладку, привели в порядок оконные блоки, стены, водосточную систему, декор и карнизы.
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