В Вознесенском переулке отреставрировали фасады доходного дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реставраторы завершили восстановление фасадов доходного дома в Вознесенском переулке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"К счастью, оформление фасадов, выполненных в стилистике позднего модерна, и фрагменты декора интерьеров сохранились. Чтобы вернуть дому былое великолепие, была проведена сложная и кропотливая работа. В настоящий момент реставрация подошла к концу, убраны строительные леса, а горожане могут вновь любоваться изящно украшенным историческим зданием", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
В ходе реставрационных работ специалисты укрепили кирпичную кладку, привели в порядок оконные блоки, стены, водосточную систему, декор и карнизы. Сейчас внутри дома завершаются работы по восстановлению метлахской плитки на лестничных клетках, ступеней из доломита и деревянных поручней.
В здании расположены сохранившиеся элементы со временем 1908 года. Речь идет о парадных лестничных клетках с каменными лестницами и площадками. Из других деталей декоративного убранства частично сохранились полукруглые стеновые ниши и небольшие окна, выходящие из квартир на лестницу.
Доходный дом, построенный по проекту архитектора Василия Мясникова, является объектом культурного наследия регионального значения. Четырехэтажное прямоугольное здание не реконструировали в течение всего прошлого века.
Ранее специалисты завершили реставрацию скульптуры "Литейщик и кузнец" в усадьбе купцов Котовых в столичном районе Якиманка. Как рассказал Емельянов, специалисты очистили фигуры от загрязнений, заделали трещины и разошедшиеся швы, восполнили утраченные элементы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: