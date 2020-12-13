В Вознесенском переулке отреставрировали фасады доходного дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставраторы завершили восстановление фасадов доходного дома в Вознесенском переулке, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"К счастью, оформление фасадов, выполненных в стилистике позднего модерна, и фрагменты декора интерьеров сохранились. Чтобы вернуть дому былое великолепие, была проведена сложная и кропотливая работа. В настоящий момент реставрация подошла к концу, убраны строительные леса, а горожане могут вновь любоваться изящно украшенным историческим зданием", – рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В ходе реставрационных работ специалисты укрепили кирпичную кладку, привели в порядок оконные блоки, стены, водосточную систему, декор и карнизы. Сейчас внутри дома завершаются работы по восстановлению метлахской плитки на лестничных клетках, ступеней из доломита и деревянных поручней.

В здании расположены сохранившиеся элементы со временем 1908 года. Речь идет о парадных лестничных клетках с каменными лестницами и площадками. Из других деталей декоративного убранства частично сохранились полукруглые стеновые ниши и небольшие окна, выходящие из квартир на лестницу.

Доходный дом, построенный по проекту архитектора Василия Мясникова, является объектом культурного наследия регионального значения. Четырехэтажное прямоугольное здание не реконструировали в течение всего прошлого века.

Ранее специалисты завершили реставрацию скульптуры "Литейщик и кузнец" в усадьбе купцов Котовых в столичном районе Якиманка. Как рассказал Емельянов, специалисты очистили фигуры от загрязнений, заделали трещины и разошедшиеся швы, восполнили утраченные элементы.

