Проезжую часть Ботанической улицы расширят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Ботанической улице расширят проезжую часть и установят новые светофоры, благодаря чему повысится уровень комфорта для автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Уточняется, что реконструкция пройдет на участке от улицы Академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова.

"Для улицы районного значения с организацией движения общественного транспорта ширина в 10,5 метра по одной полосе движения является ненормальной. Поэтому сейчас она работает на пределе своей пропускной способности", – рассказала Княжевская.

По ее словам, проезжая часть будет расширена до 14 метров, улица станет четырехполосной. Также в ходе реконструкции появятся современные остановки и парковочные места.

"Основные точки притяжения города станут более доступными благодаря взаимоувязанной пешеходной сети. Сеть велосипедных дорожек, предусмотренная в рамках реализации проекта, объединит железнодорожную платформу "Останкино" и основной вход Главного Ботанического сада", – рассказала Княжевская.

Ранее работу парковки со шлагбаумом восстановили у платформы Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Уточняется, что ранее парковка не функционировала из-за проведения ремонтных работ.