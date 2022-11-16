Москва объявит пять аукционов по развитию территорий до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Еще пять городских территорий реорганизуют в рамках программы комплексного развития, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, инвесторов для реализации проектов выберут с помощью аукционов. Все объекты выставят на торги до конца года.

Общий объем вложений в редевелопмент составит около 105 миллиардов рублей. В бюджет города каждый год будет поступать больше 5,2 миллиарда рублей. Эти проекты дадут Москве порядка 16 тысяч новых рабочих мест.

Общая площадь участков превышает 85 гектаров. Две территории расположены на северо-востоке столицы, по одной – на севере, юге и востоке города. Речь идет об участках бывших промзон Северянин в районе Ярославском, Вагоноремонт в Восточном Дегунине, а также в Отрадном и Чертаново Южном.

Сейчас на участках находятся склады, пункты приема металлолома, автостоянки и автосервисы. К редевелопменту привлекут инвесторов по результатам аукционов, а правообладатели участков получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

В аукционах смогут принять участие и сами собственники территорий. Чаще всего так происходит, когда часть правообладателей хочет развивать территорию самостоятельно, а другая от этого отказывается, либо собственники не могут договориться между собой о пути развития площадки.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, всего по проектам построят свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон. В их числе – Алтуфьевское шоссе, Вагоноремонт и Северянин. Сообщалось, что реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысяч "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости и создать примерно 8 тысяч новых рабочих мест.

При этом уточнялось, что часть построенного жилья используют для расселения по программе реновации.



Собянин рассказал о расширении программы "1 рубль за квадратный метр в год"

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