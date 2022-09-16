Прием заявок на участие в проекте "Музыка в метро" стартует в Москве 20 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 20 сентября в Москве начнется прием заявок на участие в пятом сезоне проекта "Музыка в метро", заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы создаем в городском транспорте такие условия, чтобы пассажирам было не только комфортно, но и интересно. Проект "Музыка в метро" – это отличная возможность для городских музыкантов выступить перед большой аудиторией. Скоро мы запускаем юбилейный, пятый сезон проекта", – сказал он.

Отмечается, что музыканты будут выступать в часы пониженной загруженности метрополитена, чтобы не создавать сложностей для пассажиров. Кроме того, громкость музыки не будет превышать комфортных для слуха 75 децибел.

Ранее в столичном метро торжественно запустили поезд, посвященный 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России. Отмечается, что поезд будет ездить по Сокольнической линии до 1 ноября.