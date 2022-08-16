Экологи обследовали водоемы вблизи "Острова мечты" после заявлений об их загрязнении

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды обследовали водоемы и акваторию Москвы-реки в районе парка "Остров мечты". Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе обследования территории "Острова мечты" прудов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, не обнаружено. Вместе с тем в акватории Москвы-реки в непосредственной близости к парку зафиксировано, что водная гладь имеет зеленый цвет, заболочена ввиду отсутствия естественного водотока", – прокомментировали в пресс-службе.

Экологи добавили, что мертвых птиц и рыб в водоемах обнаружено не было. Для дальнейшего исследования качества воды специалисты взяли пробы.

Ранее "Остров мечты" заявил, что не владеет водоемами после сообщений о загрязнении пруда. Состояние воды и прибрежной зоны, которые входят в состав парка, контролируются надзорными органами. Нареканий в адрес парка не поступало, добавили в пресс-службе "Острова мечты".