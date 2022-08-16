Площадь кинотеатра "Полярный" на северо-востоке Москвы увеличат в 5 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве проведут реконструкцию кинотеатра "Полярный". Ожидается, что его площадь увеличится в пять раз, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Объект расположен на Полярной улице, владении 9. По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на сегодняшний день площадь кинотеатра составляет примерно 1 950 "квадратов".

Уточняется, что здание было возведено в 1964 году и в настоящее время находится в плохом состоянии и не используется. Однако после ремонтных работ, ожидается, что суммарная поэтажная площадь кинотеатра составит почти 11 тысяч квадратных метров, а высота будет достигать 35 метров.

Реконструкция будет выполнена за счет бюджета столицы: объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что старые московские кинотеатры после реконструкции становятся центрами отдыха в своих районах.

По его словам, можно теперь не просто сходить в кино, но также на досуговую программу или провести время в кафе. А летом на открытых террасах проходят тренировки по разным видам спорта, творческие мастерские для детей и взрослых.

