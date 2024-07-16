Инженер Кучмин: экскурсии на производства Москвы помогают технологическому суверенитету

Фото: Агентство "Москва"/Логвин

Экскурсии на производства в рамках проекта "Открой#Моспром" пробуждают интерес к инженерным специальностям, а заинтересованные молодые специалисты помогают достичь технологического суверенитета. Об этом Агентству "Москва" сообщил инженер-изобретатель, руководитель инновационного предприятия Москвы Алексей Кучмин.

"Достижение технологического суверенитета невозможно без качественной подготовки достаточного количества молодых квалифицированных кадров. Чтобы ее обеспечить, важно пробуждать интерес к инженерным специальностям и производству со школьной скамьи – знакомить ребят с особенностями производства, показывать, как работает то или иное оборудование", – сказал Кучмин.

По его словам, особым интересом такие экскурсии пользуются у школьников, студентов вузов и СПО, которые открывают для себя ведущие предприятия ракетно-космической, авиационной, машиностроительной, пищевой, фармацевтической и других отраслей.

Он также рассказал, что в проекте задействованы не только руководители производств, но и популярные артисты и музыканты. Они проводят на производственных площадках концерты и спектакли. Также к этой работе привлечены трудовые династии.

"Мы поддерживаем проведение профориентационных экскурсий для школьников, а также стажировок и практик для студентов – все эти мероприятия, безусловно, положительно влияют на кадровую политику", – добавил Кучмин.

Проект "Открой#Моспром" действует в Москве с 2019 года, он проводит экскурсии на производства и знакомит желающих с работой городских промышленных предприятий. За пять лет его работы было проведено более 2,6 тысячи экскурсий на 130 заводов Москвы – как в онлайн-, так и в офлайн-форматах.

Ранее сообщалось, что выпускники "Московской технической школы" (МТШ) повышают эффективность столичных предприятий и помогают городу справляться с вызовами, с которыми сталкивается отечественная экономика. МТШ готовит специалистов по различным технологическим направлениям промышленности. Сейчас выпускниками МТШ уже стали более двух тысяч человек, которые применяют знания в проектировании и производстве конкурентноспособной продукции на мировом рынке.