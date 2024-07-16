Развлекательная программа и лекции пройдут в рамках Дня шахмат на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Развлекательная программа, лекции и мастер-классы пройдут в рамках Дня шахмат в субботу на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гостей выставки ждут блиц партии, мастер-классы и развлекательная программа, в том числе семейная. Мероприятия пройдут 20 июля с 11:00 до 19:00 на площадке перед строением № 574 ВДНХ, а также в самом здании. Участвовать можно бесплатно, но на месте нужно зарегистрироваться.

В этот ж день состоится конкурс "Волшебные шахматы", викторина "Веселая проверка", игра в гигантские шахматы, выставка картин в стиле сюрреализма, взрослые и детские турниры по шахматам и лекция "Волшебный мир шахматных комбинаций". Помимо этого, лекцию прочтет международный шахматный гроссмейстер Георгий Кастаньеда.

12 июля в столице прошел шахматный турнир среди любителей на Кубок главы управы Выхина-Жулебина. Участие в соревнованиях приняли 16 шахматистов, представляющих Выхино-Жулебино и другие районы столицы.

По правилам турнира 6 из 16 участников попадали в финал. После этого – круговой турнир с контролем времени по пять минут для каждого участника. Тройку победителей составили шахматисты из Выхина-Жулебина: Виктор Евстигнеев стал первым, Владимир Шевченко – вторым, Юрий Кузнецов – третьим.