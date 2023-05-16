Земельный участок под многофункциональный центр в Зеленограде выставят на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Земля площадью 0,62 гектара на Новокрюковской улице в Зеленограде уйдет на торги за право заключения договора аренды для строительства многофункционального центра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"Инвестор сможет возвести в Зеленограде многофункциональный центр площадью более 5,6 тысячи квадратных метров и разместить в нем культурно-досуговые организации, магазины, офисы, кафе, а также паркинг. <...> Договор с победителем будет заключен на пять с половиной лет", – заявил Гаман.

Отмечается, что земельный участок свободен от застройки. Рядом находится крупный жилой микрорайон.

Ранее Сергей Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках. По словам мэра Москвы, посещаемость филиала № 1 поликлиники № 109 и поликлиническом отделении № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского составляет около 80 тысяч человек. В ходе работ специалисты заменили инженерные системы и установили новое оборудование.

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