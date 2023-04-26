Рекордное количество нежилой недвижимости купили у Москвы с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В первом квартале этого года москвичи и представители бизнеса купили у столицы 550 нежилых объектов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составляет около 110 тысяч "квадратов". Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Ефимов считает, что такой показатель является рекордным за все время проведения столичных торгов.

Вице-мэр отметил, что достичь подобного результата удалось в том числе из-за перевода процедуры реализации городского имущества в электронный вид и роста количества доступных лотов. Онлайн-формат упростил этапы оформления документов, покупатели совершают действия из дома или офиса.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что объяснить высокий интерес к городской недвижимости можно возможностью купить объекты по цене ниже той, что была определена оценщиком при выставлении на торги.

"Так, с начала года 349 лотов были реализованы посредством публичного предложения, еще 82 объекта – через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Между тем стало известно, что специалисты построят в столичном Обручевском районе 61,5 тысячи "квадратов" недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий. Там возведут общественно-деловую застройку, в том числе детский сад на 275 мест и школу на 1 000 учеников. Общая площадь территории составит 9,31 гектара.