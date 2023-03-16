Культурная площадка появилась у станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 в Москве

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Новое культурное пространство появилось в отремонтированном царском павильоне на станции Площадь трех вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Согласно информации, в новом пространстве организуют мероприятия для детей, а взрослые могут узнать о туристических маршрутах ОАО "РЖД" и оформить билеты.

Также в помещении сделали детский уголок, сувенирную лавку, фотозону и мини-кафе.

"Кроме того, здесь установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу, куда круглый год дети смогут опускать письма, адресованные зимнему волшебнику. Ни одно из них не останется без ответа", – отмечается в сообщении.

В сентябре прошлого года здание Императорского железнодорожного павильона закрыли на капитальный ремонт. Там заменили инженерные коммуникации, кровлю, установили на фасад декоративную подсветку и восстановили лепнину.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт объединенного подземного вестибюля станции метро "Комсомольская" будет завершен весной 2023 года. Максим Ликсутов сообщал, что переходы, ведущие от метро к Ярославскому, Ленинградскому и Казанскому вокзалам, были отремонтированы в 2019–2022 годах. Их общая длина составляет 575 метров.

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