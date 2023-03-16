Более тысячи партнеров присоединились к программе лояльности карты москвича в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2022 году к программе лояльности карты москвича присоединились более тысячи партнерских точек. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно данным департамента информационных технологий столицы, карта москвича имеет самую разностороннюю дисконтную программу.



"Сегодня свыше пяти миллионов держателей карт могут получать скидки более чем в 8,6 тысячи торгово-сервисных точках, а город постоянно расширяет перечень партнеров, чтобы предоставлять жителям еще больше полезных сервисов", – пояснил генеральный директор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин.

За последний год к программе лояльности карты присоединились крупная сеть книжных магазинов, сеть кофеен и компьютерная академия. Они предоставляют держателям карт скидки на собственную продукцию в размере 5–10%.

Помимо этого, партнером программы стал столичный девелопер, который предоставляет держателям скидку на студии и квартиры в 2%.

Ознакомиться со списком партнерских точек программы можно на интерактивной карте. Для удобства пользователей на сайте доступен фильтр по критериям.

Оформить карту москвича можно, подав заявление на ее выпуск на mos.ru. Карту сделают в течение 30 дней после подачи заявления.

Ранее москвичам рассказали, как оформить карту болельщика. Карта позволяет посещать футбольные матчи Российской Премьер-лиги, покупать билеты и абонементы. Стать ее держателем могут как взрослые, так и дети.



Fan ID для посещения матчей РПЛ можно оформить дистанционно с 15 марта

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