Приют для животных в районе Бирюлево Западное построят до конца года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строители начали монтаж здания приюта "Эко" для безнадзорных животных. Его переносят на другой земельный участок в районе Бирюлево Западное по адресу Востряковский проезд, владения 10 А/1 и 10А/2, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Приют переносят для освобождения участка под строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) – от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД", – отметил он, добавив, что все работы завершат до конца 2024 года.

По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, на данный момент строительство выполнено на 33%. Специалисты монтируют конструкции сооружений и прокладывают инженерные коммуникации. Всего в приюте для животных есть 643 вольера, 139 из них полностью новые.

"По завершении проекта будут улучшены условия содержания, лечения и стерилизации собак и кошек, а персонал приюта и волонтеры смогут работать в более комфортных условиях", – заключил руководитель Депстроя.

Ранее сообщалось, что более 1 750 собак и свыше 400 кошек забрали граждане из столичных приютов в 2023 году. В данный момент в 13 городских приютах остаются около 16 тысяч собак и кошек.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в Москве продолжают активно развивать инфраструктуру для жизни питомцев. По его словам, в городе функционируют 26 государственных ветеринарных клиник, круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных.

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