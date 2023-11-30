Свыше 2 тыс животных забрали из столичных приютов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1 750 собак и свыше 400 кошек забрали граждане из городских приютов с января текущего года. Об этом сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что сейчас в 13 городских приютах остаются около 16 тысяч собак и кошек. Для них оборудованы теплые вольеры и площадки для выгула. Ветеринары, волонтеры и специалисты по уходу и социализации заботятся о своих подопечных.

Животные в приютах стерилизованы, чипированы и привиты. Их приучили к лотку, а многие даже привыкли к людям. Посмотреть собак и кошек можно в каталоге на сайте ГБУ "Доринвест" или приехать самостоятельно в приют, отметили в комитете.

Для посещения приюта не нужна предварительная запись. Перед визитом необходимо ознакомиться с графиком работы учреждения и взять паспорт.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 30 ноября отмечается Всемирный день домашних животных. Он указал, что в городе работают 26 государственных ветклиник. Кроме того, круглые сутки доступны выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных, уточнил он.

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