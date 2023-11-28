Площадка проекта "Питомцы в Москве" получила премию по ландшафтной архитектуре

Фото: пресс-служба АНО "Мой район"

Площадка проекта "Питомцы в Москве", которая расположена на Кольской улице на северо-востоке столицы, стала обладателем Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре 2023 года. Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, концепция благоустройства площадки для выгула и тренировки собак получила золотой диплом в номинации "Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения".

"Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе – один из самых больших и удобных в стране. На участке площадью 1,33 гектара обустроены два пространства для тренировок питомцев, трибуны на 170 зрителей, а также необходимая инфраструктура для хозяев", – заявила вице-мэр.

Сергунина отметила, что территорию можно задействовать для кинологических мероприятий, в том числе международного уровня. Она поблагодарила жюри за высокую оценку московского проекта.

Площадка находится на Кольской улице, владении 16А, рядом с парком "Яуза". Территорию еще в сентябре этого года открыл Сергей Собянин. Кинологический парк расположен в шаговой доступности для десятков тысяч жителей Москвы.

Особое внимание там уделили тренажерам, которые помогают развивать координацию движений животных, повышать выносливость и учить преодолевать препятствия. У проектировщиков стояла задача организовать новую инфраструктуру для выгула, удобную как хозяевам собак, так и всем горожанам.

Проект "Питомцы в Москве" реализуется в рамках программы "Мой район" с 2021 года. Его концепцию создали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. Площадки нового типа отвечают разным параметрам: эстетичность, комфорт, использование качественных и экологичных материалов, наличие функциональных зон для выгула. На территории предусмотрели места для отдыха со скамейками и навесами.

В настоящее время в 46 районах Москвы в рамках проекта было создано 59 пространств для прогулок с питомцами. Некоторые из них возвели с нуля на месте пустырей.

Ранее пользователи портала "Активный гражданин" оценили новые столичные площадки для выгула собак, которые были благоустроены с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий горожан. С 31 августа по 31 октября в голосовании по проекту "Питомцы в Москве" приняли участие свыше 260 тысяч человек.

Собянин открыл в СВАО созданный по проекту "Питомцы в Москве" парк