Фото: фонд реновации

Новостройку на 161 квартиру сдали в эксплуатацию в Даниловском районе столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Жилой дом по программе реновации располагается по адресу Пересветов переулок, дом 9.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, ведомство уже выдало застройщику всю необходимую разрешительную документация для ввода дома в эксплуатацию. Он отметил, что в секциях дома создана комфортная планировка квартир.

Войстратенко уточнил, что площадь дома составляет 17,4 тысячи квадратных метров, из которых жилая площадь – 9,5 тысячи квадратных метров. В новостройке располагаются 63 однокомнатные, 78 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир, отделанных внутри согласно стандартам программы реновации.

В ведомстве отметили, что на фасадах новостройки установили короба под кондиционеры и застеклили балконы. Кроме того, в доме обустроили мусоропровод с функцией раздельного сбора мусора.

На первых этажах будет размещена коммерческая инфраструктура, центр информирования по переселению и технические помещения. В вестибюлях запланированы комнаты для консьержей и зона для хранения колясок.

Также в новостройке предусмотрена подземная парковка для жильцов. Кроме этого, во всех помещениях установили системы видеонаблюдения, контроля доступа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Придомовую территорию благоустроили и озеленили, на ней создали детскую и спортивную площадки. В трех секциях дома установили по два лифта, которые рассчитаны на 630 и 1 000 килограммов.

Ранее сообщалось, что заселение первой новостройки по программе реновации началось в Красносельском районе. Новые квартиры получат почти 200 жителей в доме по адресу Русаковская улица, дом 6А. В новостройку уже начали переезжать жильцы дома 7 на Леснорядской улице. Из этого дома переедут 65 семей.

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