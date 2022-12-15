Дом в стиле неомодерн построят в Дорогомилове

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Дом в стиле неомодерн построят в районе Дорогомилово на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Архитектура дома тяготеет к стилю неомодерн с его четкими сдержанными линиями, лаконичными цветовыми решениями и изящными деталями. В качестве материала для облицовки фасада был выбран архитектурный бетон", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Здание будет выполнено в белом цвете. Его главной особенностью станут арки и арочные окна разной высоты, добавляющие облику ритмичности. Разработкой проекта занималось архитектурное бюро Станислава Асташевского, а концепцию благоустройства территории создало бюро Wowhaus.

Отмечается, что 14-этажный дом возведут по адресу 1-й Можайский тупик, владение 8А, строение 1. В здании предусмотрят подземный паркинг. Первый этаж отдадут под коммерческие организации, в частности, там разместится ресторан.

Ранее сообщалось, что в составе транспортно-пересадочного узла "Парк Победы" построят торгово-офисный комплекс с апартаментами. На двух участках застройщик сможет возвести здания высотой 115 и 300 метров.



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