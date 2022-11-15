В "Технополисе "Москва" наладили выпуск оборудования из отечественных комплектующих

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод "Протон", расположенный на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", наладил выпуск лабораторного оборудования из отечественных комплектующих. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что разработка применяется в конструкции контурографов. Раньше устройства состояли из иностранных датчиков, а теперь там используют российские комплектующие, которые не уступают импортным по характеристикам. Это также позволяет не увеличивать конечную цену оборудования.

"В год предприятие выпускает 70 единиц лабораторного метрологического оборудования четырех видов для научных и образовательных учреждений. Ежегодно заказы поступают примерно от 30 российских предприятий", – поведал Овчинский.

В основном контурографы заказывают нефтегазовые и ядерные предприятия, заводы. Они необходимы для измерения геометрии поверхностей, точности нарезки резьбы, конфигурации лопаток турбин.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев поведал, что сейчас свыше 30 резидентов технополиса представляют отрасль микроэлектроники, оптики и робототехники.

"Сумма их инвестиций в первой половине 2022 года составила около 11 миллиардов рублей. Это почти в 15 раз больше, чем в январе – июне 2021 года, когда показатель превысил 700 миллионов рублей", – подчеркнул Дегтев.

По его словам, участники техноклуба считают важным развивать собственное производство оборудования, материалов и комплектующих, а также привлекать ресурсы для укрепления технологического контура страны.

Выпускаемое на предприятии оборудование позволяет измерять объекты внутри и снаружи. При этом для этих целей не требуется разрушение деталей с точностью измерения менее микрометра.

Ведущий конструктор завода Владимир Логинов заявил, что предприятие готово выпускать лабораторное оборудование в гораздо больших объемах, если это понадобится.

Ранее сообщалось, что новое производство телекоммуникационного оборудования появится в "Технополисе "Москва". Компания планирует инвестировать в проект более 800 миллионов рублей. Объект планируют эксплуатировать до конца 2024 года.



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