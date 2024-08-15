Председатель Мосгордумы Шапошников осмотрел ход строительства новой школы в Свиблове

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, представители департамента строительства столицы, застройщики и подрядчики осмотрели ход строительства новой школы в проезде Русанова в районе Свиблово, передает Агентство "Москва".

"Сегодня мы видим, что строительство школы идет по графику. Все сроки выполняются. <…> Необходимо отметить, что все работы делаются качественно, учтены все пожелания и просьбы педагогического коллектива", – сказал спикер Мосгордумы.

Он напомнил, что новая школа будет рассчитана на 550 мест, она войдет в состав образовательного комплекса "Школа "Свиблово". Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2025 году.

"В II квартале 2025 года будут завершены все строительные работы. И к началу следующего учебного года эта школа распахнет свои двери для наших московских детишек", – уточнил Шапошников.

К новому учебному году в Москве начнут работать 30 новых школ и детсадов. 15 августа Сергей Собянин открыл учебный корпус школы № 629 на 620 мест в Чертанове Южном. Планируется, что в новый корпус пойдут более 50 первоклассников.

