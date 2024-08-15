Количество летних веранд в Москве достигло 3,9 тысячи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число летних веранд выросло с начала сезона в Москве на 200 площадок. Теперь в городе работают 3,9 тысячи заведений на свежем воздухе, сообщается в телеграм-канале департамента торговли и услуг Москвы.

"Летние кафе очень полюбились москвичам, поэтому владельцы продолжают открывать веранды даже через несколько месяцев после начала сезона. Город поддерживает желание гостей отдыхать на свежем воздухе и помогает ресторанам привлекать новых посетителей", – подчеркнул глава столичного ведомства Алексей Немерюк.

Подать заявление на включение веранды в схему размещения можно в электронном виде. В таком виде услуга появилась в 2022 году. С того момента ей воспользовались свыше 1,4 тысячи раз. В 2024 году рестораторы подали более 390 заявок.

Подать заявку онлайн юридические лица и предприниматели могут в каталоге услуг портала в разделе "Реклама, торговля и общепит". Сезон летних кафе завершится 1 ноября.

Ранее в пятерку лучших ресторанов премии Wheretoeat вошли сразу четыре заведения столицы. За последние 10 лет число кафе и ресторанов в мегаполисе увеличилось вдвое, превысив 21,5 тысячи. По словам Натальи Сергуниной, качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира.

