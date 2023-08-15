Москвичам предложили поделиться идеями развития детского образовательного туризма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Москвичам предложили поделиться идеями развития проекта "Москва – город открытий", регистрация на который открылась на платформе "Город идей". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"Город открытий" – это познавательный туристический проект, в рамках которого дети посещают знаковые места столицы и одновременно знакомятся с профессиями будущего. <...> Приглашаем москвичей поделиться идеями по дальнейшему развитию программы", – сказала вице-мэр.

Поделиться предложениями по развитию проекта горожане смогут в период с 22 по 28 августа: это могут быть идеи новых площадок, презентационного ролика или слогана, концепция фирменного персонажа или сувенирной продукции. Также участники обсуждения смогут высказать свои мысли относительно того, каким навыкам следует обучать детей и что должны знать их наставники. Самые интересные предложения вынесут на голосование.

Отмечается, что за время существования проекта "Город открытий" его участниками стали порядка 7,5 тысяч детей со всей России.

Ранее стало известно, что проектный офис "Молодежь Москвы" реализует 68 лучших идей горожан, предложенных на платформе "Город идей". Всего москвичами было прислано 1 145 предожений по улучшению и развитию столицы, из которых эксперты отобрали наиболее интересные.

