Депутат МГД Мельникова: в Донском районе ищут помещение для молочной кухни

Фото: Агентство "Москва"/Тимофей Мелентьев

Более 1,5 тысячи подписей москвичей собрано за общественную инициативу открыть на территории Донского района столицы молочную кухню. Об этом Агентству "Москва" сообщила депутат Московской городской думы, координатор "Женского движения "Единой России" в Южном административном округе столицы Ольга Мельникова.

"Сейчас молодые мамы и многодетные семьи, пользующиеся услугами молочно-раздаточных пунктов, вынуждены ездить в Академический и Даниловский районы, что отнимает много времени и сил. Открытие в Донском районе молочной кухни действительно очень облегчит жизнь нашим молодым мамочкам. Уверена, что более 1,5 тысячи подписей, собранных нами всего за три недели, станут веским аргументом для положительного решения вопроса", – заявила Мельникова.

Она напомнила, что ранее муниципальные депутаты уже поднимали этот вопрос. Недавно по инициативе Мельниковой он был рассмотрен на заседании штаба по реализации проектов комплексного развития территории.

По ее словам, у департамента здравоохранения Москвы в Донском районе в настоящий момент нет подходящих помещений под размещение молочно-раздаточного пункта. Поэтому, как отметила Мельникова, ГАУ "Гормедтехника" поручено рассмотреть возможность аренды помещения для молочной кухни в пределах Донского района.

Ранее Мельникова сообщила, что в стенах клуба ветеранов и патриотического воспитания в Нагорном районе создадут народный музей "Патриот", в котором будут демонстрироваться экспонаты боевой славы России, переданные жителями ЮАО. По ее словам, изначально клуб задумывался как площадка для взаимодействия ветеранов с подрастающим поколением.

