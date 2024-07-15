В Гостином Дворе москвичам покажут технологии и инновации в социальной сфере

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе посетители смогут увидеть технологии и инновации в сфере здравоохранения, образования и прочих отраслях социальной области, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что социальная сфера Москвы является одной из наиболее инновационных в мире. По словам замглавы города, столица выделяется среди других мегаполисов развитой инфраструктурой и внимательным отношением к населению. Форум продемонстрирует москвичам и гостям города, как трансформируется соцсфера и чего им стоит ожидать в ближайшее время, пояснила она.

"Главная идея экспозиции – единение человека, семьи и мегаполиса и уникальная ДНК Москвы. Тематику поддержат как внутренние локации выставки, так и фасад Гостиного Двора. Каждый день с 22:00 он будет оживать с помощью маппинга и до рассвета раскрывать главные темы площадки", – цитирует Ракову портал мэра и правительства столицы.

На центральной площадке гости смогут посмотреть фильм о жизни обычной московской семьи. Через призму воспоминаний отца и дочери зрителям покажут значимые семейные события, которые расскажут об изменениях в социальной сфере столицы. На этом же месте будет находиться "Библиотека поколений". Каждый посетитель получит возможность принять участие в викторине и узнать о сленге своих бабушек и дедушек.

На площадках "Проспект знаний" и "Квартал профессий" гостям будут представлены специальности, которые приобретут популярность в будущем. Они также смогут узнать о навыках, необходимых для поддержания своей востребованности на рынке труда.

Проект "Московское долголетие" поделится рецептами счастливой жизни и позволит москвичам увидеть себя в будущем. Кроме того, гости этой площадки фестиваля смогут пройтись по "нестарому" Арбату.

В свою очередь, пары получат возможность заключить брак в необычной футуристической атмосфере в красивую дату – 24.08.24. В качестве подарка молодожены получат песню, написанную нейросетью.

Кроме того, посетители выставки смогут отправиться в путешествие по человеческому организму и побывать в "Тупике вредных привычек". Им представится возможность принять участие в иммерсивном спектакле и научиться лучше понимать родных. Также они окунутся в атмосферу магии в "Перекрестке зазеркалья", увидят интерактивные арт-объекты, посетят творческие мастерские и побывают на спектаклях с известными актерами и концертах для всей семьи.

Вместе с тем в рамках уличной экспозиции выставки "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" посетители фестиваля могут увидеть на Манежной площади вагон электропоезда серии "Иволга 4.0". Москвичам предоставили возможность изучить составляющие поезда, побывать в кабине машиниста и сделать фотографии.