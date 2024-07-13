Открыт прием заявлений на регистрацию брака в Гостином дворе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дворцы бракосочетаний начали прием заявлений на регистрацию брака в Гостином дворе, рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Регистрации состоятся на площадке социального комплекса столицы "Москва – город будущего" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Заммэра напомнила, что молодожены смогут заключить брак в Гостином дворе уже второй год подряд.

Для подачи заявления необходимо оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется.

"Для свадебного дня выбрана одна из самых популярных дат этого года – 24.08.24. Торжественные церемонии будут проходить с утра и до самой ночи, чтобы все желающие смогли принять участие в мероприятии", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

В качестве подарка молодоженам искусственный интеллект создаст индивидуальную песню для свадебного танца, также их ждут профессиональные фотографы и живое музыкальное сопровождение. После 22 часов для всех пройдет вечеринка в белом.

Ранее Ракова рассказывала, что в День семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля, поженились свыше 400 пар. Тогда молодоженам вручали букеты ромашек и открытки с поздравлениями. С 2008 года, когда россияне отметили День семьи, любви и верности в городе в праздник было создано более 7 тысяч семей.

