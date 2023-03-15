Праздник Навруз в Москве пройдет в этом году в онлайн-формате

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Празднование Навруза в Москве состоится 25 марта в онлайн-режиме. Для зрителей подготовлены специальная концертная программа и познавательные фильмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталия Сучкова.

"В этом году Навруз состоится в 17-й раз. Мы совместно с национальной общественностью – был создан специальный комитет по подготовке Навруза – пришли к выводу, что в этом году тоже проведем его в онлайн-формате. Как обычно, у нас пройдет прекрасная концертная программа", – отметил он.

Руководитель департамента подчеркнул, что зрители смогут посетить экскурсии в Государственном музее Востока. Трансляция планируется 25 марта в 14:00 на официальном сайте Навруза, в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на сайте "Комсомольской правды".

Сучков напомнил, что в 2022 году онлайн-программу посетили более 2 миллионов человек.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов рассказал, что московские велофестивали в этом году состоятся 20 мая и 16 сентября. Для жителей и гостей города подготовили новые форматы проведения и запланировали различные мероприятия.

Праздник Навруз в Москве отметят в онлайн-формате

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