Завод вентиляционного оборудования построят в Некрасовке – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Некрасовка компания "Фабрика Вентиляции ГалВент" построит завод вентиляционного оборудования. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект строительства реализуют на участке, переданном столичными властями компании в аренду на 5 лет. Вложения в проект составят около четырех миллиардов рублей. При этом возведение объекта увеличит число новых рабочих мест в городе более чем на 1,1 тысячи.

"Специалисты компании уже разработали план по масштабному производству технически сложного вентиляционного оборудования в рамках импортозамещения", – цитирует Ефимова пресс-служба городского комплекса экономполитики.

Производственные мощности предприятия позволяют производить более четырех миллионов квадратных метров воздуховодов и других элементов систем вентиляции в год. Строительство нового завода увеличит ежедневный выпуск продукции со 120 до 150 тысяч единиц.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Зеленограде планируют запустить производство домов на колесах. В реализацию проекта будет вложено 920 миллионов рублей. Выпуском единиц займется компания "Сэндтреккер", производственные мощности которой позволяют создавать более 170 объектов в год.



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