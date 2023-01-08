В Зеленограде запустят производство домов на колесах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

В Зеленограде организуют производство внедорожных домов на колесах в рамках масштабного инвестиционного проекта, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Город без торгов передаст инвестору в аренду на пять лет земельный участок площадью 1,1 гектара для строительства завода по производству кемперов. Застройщик вложит в реализацию проекта свыше 920 миллионов рублей. При этом будет создано около 50 новых рабочих мест", – сказал он.

Ефимов пояснил, что инвестированием проекта займется компания "Сэндтреккер", которая специализируется на производстве автономных кемперов, выпуская более 170 домов на колесах в год. По оценке властей, после запуска нового предприятия объем производства вырастет до 240 домов в год.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в нынешнем году столичные власти предоставили в аренду инвесторам пять земельных участков под строительство многофункциональных центров в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

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