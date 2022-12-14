В Москомархитектуре отмечают высокий уровень строительной активности в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты Москомархитектуры с начала этого года рассмотрели свыше 54,3 тысячи заявок от застройщиков на получение госуслуг, что на 13% превысило показатели прошлого года, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Это подтверждает, что строительная активность сохраняется на высоком уровне и даже демонстрирует некий рост", – сказала она.



Княжевская отметила, что наиболее востребованными услугами остаются приемка документов для ведения плана подземных коммуникаций, приемка материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в интегрированной автоматизированной информационной системе, а также подготовка и выдача ГПЗУ.

По ее словам, с начала этого года за подготовкой и выдачей ГПЗУ в столице обратились 10,3 тысячи раз, что аналогично показателям прошлого года.

"То есть налицо стабильно высокий интерес девелоперов, инвестирующих в московские проекты. За 2022 год чуть чаще обращались за оформлением свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства – 3 588 раз", – подчеркнула Княжевская.

Она напомнила, что летом этого года в столице запустили госуслугу – согласование проекта изменения внешнего архитектурного решения нежилых объектов. За ее оказанием уже обратились 140 раз.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что государственными услугами в сфере строительства в электронном виде с начала 2022 года воспользовались свыше 55 тысяч раз.

Он отметил, что каждый год появляются все больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. Также увеличивается число госуслуг, которые можно получить онлайн.

Перевод госуслуг в электронный вид существенно уменьшает сроки получения документов, количество необходимых согласований, способствуя снижению административных барьеров, добавил Бочкарев.

До этого заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года.

Он подчеркнул, что услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным.



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