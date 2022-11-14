Предприятиям Москвы одобрили льготные инвесткредиты почти на 10 миллиардов рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московским предприятиям одобрили инвестиционные кредиты по льготной ставке почти на 10 миллиардов рублей с конца марта этого года, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Поддержку получили производители косметических средств, компании сферы переработки отходов и других отраслей. Средства можно направить на закупку нового оборудования и финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры в городе, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности", – заявил Ефимов.

Программа льготного кредитования была разработана в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса. Московский фонд поддержки промышленности получил на ее реализацию дополнительные 20 миллиардов рублей из бюджета города. Кроме того, в июле ставка по льготным инвесткредитам была снижена с 9 до 3% по решению Сергея Собянина. Максимальный размер кредитов был увеличен с одного до трех миллиардов рублей.

Весной предприятия Москвы также получили возможность подавать заявки на займы на пополнение оборотных средств и на строительство нежилых объектов в городе. Общий объем одобренных заявок от компаний на льготные кредиты на разные цели в настоящее время превышает 170 миллиардов рублей.

Как подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, уже одобрены заявки около 70 организаций на кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и реализацию проектов нежилого строительства. Для получения средств по льготной ставке требуется заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, объяснил он.

Контракт об уплате части процентных ставок будет подписан после одобрения заявки. Необходимая сумма будет перечисляться на счет компании в банке, где открыт кредит, за три дня до списания процентов ежемесячно.

Ранее стало известно, что в Москве объемы индивидуального жилищного строительства выросли на 36,5% за девять месяцев 2022 года. С января по сентябрь в городе построили 711,2 тысячи квадратных метров жилья. В 2021 году на тысячу человек в Москве было построено 57,3 квадратного метра частного жилья. Это на 44% превышает показатели 2020 года.



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