Раскрыты способы попасть на крыши Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Попасть на крыши столицы обычно можно лишь платно, однако единственной свободной площадкой в городе является смотровая напротив МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщила основательница проекта "Крыши и выше" Инна Скрыпкина в беседе с "Мослентой".

"Общедоступные, бюджетные варианты, о которых мало кто знает, – это "Новотели" в Москве. Два из них сделали себе крышу, оборудованный вход", – рассказала эксперт.

Туда, по словам Скрыпкиной, есть возможность попасть и без экскурсий. Данные смотровые находятся на "Новослободской" и "Киевской" – в нескольких шагах от метро.

Открыты для москвичей и гостей столицы также крыши на территории "Красного Октября". Подобными смотровыми владеют рестораны Fantomas rooftop и "Крым".

"Еще из необычного – иглу-бары. Это такие капсулы-шарики на крышах, их достаточно много. Арендовать капсулу можно в любое время года, зимой они обогреваются. Посидеть там – это еще одна возможность побывать на крыше", – рассказала Скрыпкина.

С экскурсией можно попасть на крышу стадиона "Лужники". Она является самой большой крышей в России. На ней гостей пристегивают карабином и обеспечивают касками. Данная смотровая площадка функционирует до наступления зимнего сезона. Стоимость экскурсии туда составляет 1 500 рублей.

Дешевле, уточнила эксперт, обойдется посещение крыши гостиницы "Украина". Смотровая принадлежит "Мерседес бару", поэтому, чтобы увидеть красивый вид, можно заказать лишь напиток.

Есть смотровая и у РАН. Однако поход туда обойдется в 2 500 рублей. За 1 800 же рублей можно попасть на открытую смотровую башни "Око". Площадка расположена на уровне 364 метров.

Ранее сообщалось, что с 19 сентября снова начала принимать гостей смотровая в телебашне. Там есть и прозрачный пол с обзором на 337 метров вниз. С мая по октябрь также работает открытая площадка на высоте 340 метров.

Сообщалось, что в стоимость билета входит посещение музея об истории и архитектуре телебашни. Билеты продаются по сеансам: нужно прийти за час до назначенного времени обязательно с документом, удостоверяющим личность.



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