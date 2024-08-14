Более 1,5 тыс жителей ВАО поддержали создание досугового центра на базе театра "Тиволи"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Инициативная группа жителей и активистов Восточного административного округа Москвы на протяжении месяца вела сбор подписей за создание современного досугового центра в историческом здании театра "Тиволи" в районе Сокольники. Москвичи обратились к общественному деятелю столицы, руководителю организации "Центр добрых дел" Сабине Цветковой с просьбой учесть их пожелания и потребности при планировании реконструкции театра "Тиволи", передает Агентство "Москва".

"Я полностью поддерживаю инициативу жителей! Каждый район столицы должен иметь досуговые центры, где будут проводить свое время дети, подростки и наше старшее поколение. Сокольническая площадь обладает уникальным историческим зданием, которое является настоящей жемчужиной района. Создание детского досугового центра здесь – это шаг к улучшению качества жизни жителей. При планировании работ обязательно будут учтены мнения и пожелания горожан. Мы должны уважительно относиться к исторической и культурной ценности этого места", – подчеркнула Цветкова.

Подписи, собранные инициативной группой, будут переданы в префектуру Восточного административного округа для дальнейшего планирования проекта реконструкции здания.

Театр "Тиволи", построенный в 1878 году, является памятником истории и культуры конца XIX – начала XX века. Жители района просят при реконструкции объекта сохранить в здании уникальный амфитеатр, а также гранитные плиты.

Между тем свыше 5 тысяч жителей районов Братеево, Зябликово и Москворечье-Сабурово поставили подписи за создание в Южном административном округе столицы перехватывающих центров для детей "Мамин час". Опрошенные жители рассказали, что хотели бы, чтобы подобные центры находились в крупных ТЦ.