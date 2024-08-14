Депутат МГД Орлов предложил присвоить названия паркам в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

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Вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов направил депутатское обращение руководителю аппарата мэра и правительства Москвы Наталье Сергуниной с просьбой присвоить официальные названия новым паркам, открытым в прошлом году в поймах двух рек – Шмелевки и Кузнецовки.

"В результате их комплексного благоустройства появились две комфортные парковые зоны для прогулок и здорового отдыха – в шаговой доступности для 280 тысяч жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово и пользуются большой популярностью у горожан, ведь при разработке проекта максимально учли пожелания местных жителей: устранили препятствия для свободного прохода, создали связи между берегами оврагов. При этом сохранили местную флору и фауну, ведь долина речки является особо охраняемой природной территорией – памятником природы", – рассказал Орлов, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что там можно встретить редкие травянистые растения – колокольчики и гвоздики Фишера, а также краснокнижные для Москвы виды животных – остромордую лягушку и краснобрюхую жерлянку.

Между тем, по его словам, для наименования обоих парков используются народные топонимы – "Шмелевский ручей" и "Садковский овраг" – ими местные жители пользуются не одно десятилетие.

"Их и предлагается закрепить в качестве официальных названий. На мой взгляд, это станет справедливым и логичным завершением благоустройства этих прекрасных природных зон, которые стали неотъемлемой частью городской среды нашей столицы", – отметил он.

Степан Орлов рассказал, что проводится опрос жителей с целью выяснить, чего не хватает двум парковым зонам: дополнительных маршрутов, спортплощадок, дополнительного освещения, систем видеонаблюдения.

Он также напомнил, что в конце августа на улицах и в скверах района Орехово-Борисово появится 12 тематических стендов с историческими фактами об этих территориях. Один из них будет как раз посвящен реке Шмелевке и Шмелевскому оврагу.

Ранее депутат Мосгордумы Наталия Метлина подала в префектуру Юго-Западного административного округа документы о присвоении безымянному скверу на пересечении улиц Теплый Стан и Академика Виноградова названия сквер "Доблести и славы"