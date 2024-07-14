11 домов с почтовыми отделениями восстановят в Москве ко Дню российской почты

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В столице восстановят 11 домов с почтовыми отделениями ко Дню российской почты, который отмечается во второе воскресенье июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При этом приведут в порядок в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда дома 34–38 на улице Большая Ордынка, дома 7–9 по Краснопрудной улице, а также дом 15, строение 1 на Новой Басманной улице.

Специалисты очистят фасады от загрязнений и приведут в порядок штукатурный слой. Места намокания они обработают антигрибковым составом, а затем нанесут краску.

Зданиям вернут исторический вид. Так, специалисты аккуратно восстановят утраченные элементы и покроют цветным слоем архитектурный декор. Затем будут приведены в порядок балконы, входные группы и цоколь дома. В местах общего пользования установят новые пластиковые окна.

Недавно капитальный ремонт дома 45 на Комсомольском проспекте начался в Хамовниках. Здание было построено в 1957 году в стиле советского неоклассицизма. Специалисты приступили к восстановлению фасада, крыши, подъездов, подвала и замене инженерных систем. Работы стартовали с расчистки и промывки от грязи фасада.

