В Москве появилась набережная имени Говорухина

Набережную имени Станислава Говорухина открыли в Москве 14 июня. Имя режиссера получила одна из набережных Яузы. Название "набережная Говорухина" присвоили части Проектируемого проезда № 690 вдоль правого берега реки Яузы (между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира).
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник Говорухину. В годовщину смерти режиссера Володин посетил вуз, осмотрел предполагаемое место для мемориальной доски Говорухину на фасаде института.
"Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, человеческая... Потому что памятники – это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, чтобы мы ориентировались на таких людей, на их поступки, на их наследие", – сказал Володин, передает его слова РИА Новости.
Володин заявил, что Говорухин всегда отстаивал свои взгляды, причем неважно, какая была обстановка и ситуация. Ректор ВГИКа Владимир Малышев показал спикеру Госдумы личное дело Говорухина-студента. В личном деле сохранилось и его вступительное сочинение.
Установку мемориальной таблички поддержал Владимир Путин. "По поводу памятной доски: если вы уже, Владимир Сергеевич, ставите этот вопрос, то, безусловно, мы это исполним. Считаю, что это абсолютно справедливо", – сказал президент.
Решение об увековечении памяти Говорухина было принято на заседании президиума правительства Москвы.
Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Говорухин снял более 20 фильмов, среди которых "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "Десять негритят", "Асса". В 2000 году выдвигался в президенты России, набрав 0,44%.
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