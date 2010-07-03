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18:30

В Москве появилась набережная имени Говорухина

город общество

18:30

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Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Набережную имени Станислава Говорухина открыли в Москве 14 июня. Имя режиссера получила одна из набережных Яузы. Название "набережная Говорухина" присвоили части Проектируемого проезда № 690 вдоль правого берега реки Яузы (между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил установить у входа во ВГИК памятник Говорухину. В годовщину смерти режиссера Володин посетил вуз, осмотрел предполагаемое место для мемориальной доски Говорухину на фасаде института.

"Самое главное, чтобы оставалась наша память о нем, человеческая... Потому что памятники – это ориентиры в нашем безбрежном море суждений, взглядов, решений, чтобы мы ориентировались на таких людей, на их поступки, на их наследие", – сказал Володин, передает его слова РИА Новости.

Володин заявил, что Говорухин всегда отстаивал свои взгляды, причем неважно, какая была обстановка и ситуация. Ректор ВГИКа Владимир Малышев показал спикеру Госдумы личное дело Говорухина-студента. В личном деле сохранилось и его вступительное сочинение.

Установку мемориальной таблички поддержал Владимир Путин. "По поводу памятной доски: если вы уже, Владимир Сергеевич, ставите этот вопрос, то, безусловно, мы это исполним. Считаю, что это абсолютно справедливо", – сказал президент.

Решение об увековечении памяти Говорухина было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Станислав Говорухин умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Говорухин снял более 20 фильмов, среди которых "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "Десять негритят", "Асса". В 2000 году выдвигался в президенты России, набрав 0,44%.

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город общество

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