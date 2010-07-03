В Москве появится единое приложение для каршеринга и велопроката

В Москве планируют разработать единое приложение для пользователей каршеринга, велопроката и других сервисов. Об этом сообщил руководитель проектов столичного департамента транспорта Алексей Назаров на выставке "ЭлектроТранс" .
Он отметил, что сервисы каршеринга, проката велосипедов и самокатов можно условно назвать общим термином "московский шеринг". "Что касается единой мультимодальной платформы, то она в планах, находится в процессе разработки", − цитирует Назарова Агентство "Москва". По его словам, в едином приложении сохранят уникальность тарифов и бренда самого оператора. При этом "точка доступа и входа становится одна", пояснил эксперт.
Как уточнил Назаров, в дальнейшем в столице вместо 15 каршеринговых, десяти самокатных и 20 велосипедных приложений будет работать одно единственное. "Оно сохраняет программу лояльности, тарифы и прочее, но на базе одного приложения", − добавил руководитель проектов Дептранса.
Ранее Сергей Собянин назвал Москву одним из мировых лидеров по развитию новых видов городского транспорта. Мэр пообещал, что до конца года количество автомобилей каршеринга в столице увеличится до 25 тысяч. Кроме того, отметил Собянин, парк велосипедов и самокатов расширят до 5,1 тысячи и десяти тысяч соответственно.
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