Более 2 тыс публичных сервитутов внесли в Единый госреестр недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Единый государственный реестр недвижимости в Москве за 2022 год пополнили сведениями более чем о 2 тысячах установленных в столице публичных сервитутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что сервитут – это право пользования чужой собственностью, которое применяется при инфраструктурном строительстве.

"В 2022 году департамент городского имущества выпустил распоряжения об установлении в столице почти 2,4 тысячи публичных сервитутов для обеспечения строительства линейных объектов по городскому заказу, включая метрополитен, дороги, инженерные сети, а также для реализации крупных инвестиционных проектов", – уточнил Гаман.

По правилам между обладателем публичного сервитута и собственником участка заключается письменное соглашение. Собственник при этом не лишается права на имущество, но получает обременение, которое ограничивает его в использовании участка. Он также имеет право отказаться от установки обременения или потребовать плату в случае, если испытывает серьезные трудности из-за ограничений.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов напомнил, что с 17 февраля 2023 года публичный сервитут может распространяться на помещения, которые являются единственным проходом к другой территории здания, в том числе на муниципальную и государственную собственность.

Как объяснила директор филиала компании "Роскадастр" по Москве Елена Спиридонова, сведения о публичных сервитутах в Едином государственном реестре позволяют оперативно узнавать о правовом режиме использования того или иного участка, в том числе ради цели развития инвестиционных проектов.

Информация о сервитутах в Москве предоставляется через сервис "Публичная кадастровая карта" и посредством выписки из Единого государственного реестра недвижимости, причем в бумажном или электронном виде.

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