Портал "Узнай Москву" посетили около 6 млн раз в 2024 году

Фото: depositphotos/puhhha

В 2024 году портал "Узнай Москву" посетили около 6 миллионов раз. Это почти в два раза больше прошлогодних показателей, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий.

Как отметили в ведомстве, проект предлагает пользователям различные авторские маршруты по городу, интересные факты об исторических зданиях, аудиогиды, виртуальные туры и другие возможности.

"С каждым годом востребованность ресурса растет: например, в 2022 году его посетили 1,6 миллиона раз, в 2023-м число посещений достигло трех миллионов, а в 2024-м – превысило пять миллионов раз", – добавили в пресс-службе.

Одним из наиболее частых запросов пользователей являются маршруты по столице. Так, на портале размещено более 280 вариантов тематических экскурсий. Самый популярный маршрут посвящен сталинским высоткам. На втором месте – романтический маршрут с музеями, храмами и усадьбами, связанными с историями любви.

Другой популярный раздел – "Личности". Также посетителей интересует раздел "Здания", в котором содержатся фотографии и описания более чем 2,3 тысячи исторических объектов. Благодаря виртуальным турам желающие могут заглянуть в те здания, доступ в которые обычно ограничен.

Кроме того, в 2024 году у пользователей появилась возможность с помощью технологии дополненной реальности посмотреть, как выглядели бы в современной городской застройке не сохранившиеся до наших дней Сухарева башня, Красные ворота и прочее.

Между тем более 17 миллионов человек посетили столичные музеи и выставки в 2024 году. Наиболее популярными площадками стали Московский зоопарк, музеи-заповедники "Останкино и Кусково", "Царицыно" и "Коломенское", а также музейное объединение "Музей Москвы" и Мемориальный музей космонавтики.

Кроме того, в 2024 году на музейных и выставочных площадках состоялось свыше 600 концертов, театральных представлений, конференций и форумов.