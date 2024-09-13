Соревнования "Кросс нации" пройдут в Москве 21 сентября

Фото: cross.mosgorsport.ru

Соревнования "Кросс нации" пройдут в Москве в рамках Всероссийского дня бега. Мероприятие состоится 21 сентября в парках и на спортивных объектах 10 округов столицы. Начало запланировано на 10:00, передает портал мэра и правительства города.

Центральной флагманской площадкой соревнований станет стадион "Авангард". Для участников мероприятия была подготовлена разнообразная программа. Спортсмены в возрасте 4–11 лет смогут пробежать от 200 метров до 2 километров в зависимости от возраста. При этом подростки и взрослые участники мероприятия получат возможность испытать свои силы в забегах на дистанцию от 3 до 10 километров.

Кроме того, посетители флагманской площадки смогут выполнить нормативы ГТО по бегу на 1 и 3 километра, то есть сдать "Кросс" и "Смешанное передвижение". Такая возможность будет предоставлена всем участникам соревнований старше 8 лет.

Вместе с тем старты "Кросса нации" пройдут в парках "Красногвардейские пруды", 50-летия Октября, "Северное Тушино", 850-летия Москвы, имени Ю. М. Лужкова, спорткомплексе "Речной" и сквере по Олонецкому проезду, а также в центре спорта и образования "Самбо-70" и на лыжероллерной трассе в Зеленограде.

Все участники, которые дойдут до финиша, получат памятные медали, а победителей и призеров наградят дополнительными призами.

Желающим поучаствовать в "Кроссе нации" нужно пройти регистрацию. Сделать это можно вплоть до 18 сентября на сайте. Там также можно ознакомиться с порядком и местами проведения соревнований, узнать о необходимых для участия и выполнения нормативов ГТО документах и изучить расписание мероприятий.

"Кросс нации" является всероссийским ежегодным массовым соревнованием по бегу на различных дистанциях. Оно проводится во многих регионах страны в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни", который является частью национального проекта "Демография".

Вместе с тем москвичи могут посетить центры обучения езде на самокате, которые работают в скейт-парках на площадках "Московских сезонов". Весь сентябрь самокат-школы открыты каждый день с понедельника по субботу с 16:30 до 18:30. Прийти на занятия могут горожане от 6 лет.