Кабмин РФ поручил проводить ежегодную велогонку "Россия" с 2025 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кабмин РФ поручил образовать организационный комитет по подготовке и проведению ежегодной многодневной велогонки "Россия" с 2025 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Из документа следует, что главой оргкомитета назначен министр спорта России Михаил Дегтярев. При этом Минспорту поручили внести проект акта об утверждении состава комитета, утвердить план мероприятий по подготовке и проведению гонки, а также осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета. Указ ведомство должно исполнить в течение месяца.

Финансирование расходов на гонку будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены федеральным бюджетом, и за счет средств иных источников.

Кроме того, кабмин поручил провести в этом году два тестовых мероприятия велогонки "Две столицы" 14 и 29 сентября в Москве и Санкт-Петербурге соответственно.

Между тем 14 сентября в Москве пройдет Московский осенний велофестиваль и велогонка "Cyclingrace: Москва". В связи с этим движение на некоторых улицах города будет временно перекрыто.

С 00:01 14 сентября до окончания мероприятия будет перекрыт Продольный проезд, а также 1-й и 2-й Поперечные проезды и участок Крылатской улицы от дома 2 до улицы Нижние Мнёвники. С 08:00 до 12:00 закроют для автомобилистов Алабяно-Балтийский тоннель и Новый Карамышевский мост. Помимо этого, с 12:00 не будет движения автомобилей по улицам Сергея Эйзенштейна, Вильгельма Пика, Сельскохозяйственной, Большой Академической, Нижние Мнёвники и Крылатской.