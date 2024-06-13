Мероприятия в честь Дня божьей коровки пройдут на ВДНХ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Взрослые и юные москвичи смогут отпраздновать День божьей коровки 13 июня на ВДНХ, в павильоне № 31 "Геология" в экспозиции Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Жители города смогут узнать много нового о божьих коровках, увидеть большую коллекцию насекомых и познакомиться с историей отечественной энтомологии. Для гостей приготовили познавательные экскурсии по музею и ВДНХ, а также мастер-класс.

Для входа в музей нужно будет оформить бесплатный входной билет. Программа начинается с мастер-класса и знакомства с экспозицией. С 14:00 до 16:00 посетители проведут в мастерской по рисованию божьих коровок на камнях. При этом получившиеся сувениры можно забрать с собой.

Далее, с 14:00 до 17:00 гости смогут рассмотреть божьих коровок в микроскопы и бинокуляры. В музейной коллекции хранится порядка 150 экземпляров этих насекомых, которые были собраны в разных регионах.

Также для жителей и гостей столицы будут проводиться экскурсии. В 14:30 состоится "Прогулка с ботаником", во время которой гости увидят природные ландшафты выставки, услышат рассказ о парковом искусстве, познакомятся с историей отечественной селекции и многое другое.

В 16:30 пройдет "Прогулка с экологом" по павильону № 31 "Геология" и по территории ВДНХ. Здесь посетителям расскажут о влиянии на формирование окружающей среды, оказываемом человеком, о растениях и животных, которых можно встретить на ВДНХ.

Экскурсии предназначены для посетителей от 12 лет. Они начнутся на выставке "12 признаков живого". Чтобы присоединиться к прогулкам, нужно купить билет в кассе музея.

Ранее на территории Москвы и Московской области обнаружили испанских слизней. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамата Кунафина, испанские слизни были завезены в столицу около 10 лет назад, вероятно, вместе с посадочным материалом из Европы.

Вместе с тем, как отметил Кунафин, оценить влияние слизней на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований.