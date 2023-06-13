Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве к настоящему времени приняты в эксплуатацию девять зон отдыха, где разрешено купаться. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в рамках подготовки к купальному сезону специалисты ведомства взяли 444 пробы воды и 448 проб песка, а также провели почти 5,5 тысячи исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Из 12 предъявленных зон проверку прошли следующие:



Путяевский пруд № 1;

пляж "Динамо";

"Серебряный бор – 2";

"Серебряный бор – 3";

"Тропарево";

"Мещерское";

Большой городской пруд;

Школьное озеро;

Черное озеро.

Еще три зоны отдыха – "Левобережье", Головинские пруды и Большой Садовый пруд – приняты в эксплуатацию пока без купания. После прохождения всех проверок купания там могут разрешить.

Ранее сообщалось, что в этом году летние кинотеатры откроются в восьми столичных парках. Они будут работать до осени. Посетители смогут увидеть как киноновинки, так и классические картины, в том числе немое кино.



В Москве утвердили девять пляжей, где можно купаться