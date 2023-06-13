13 июня, 22:59Город
Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
В Москве к настоящему времени приняты в эксплуатацию девять зон отдыха, где разрешено купаться. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в рамках подготовки к купальному сезону специалисты ведомства взяли 444 пробы воды и 448 проб песка, а также провели почти 5,5 тысячи исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.
Из 12 предъявленных зон проверку прошли следующие:
- Путяевский пруд № 1;
- пляж "Динамо";
- "Серебряный бор – 2";
- "Серебряный бор – 3";
- "Тропарево";
- "Мещерское";
- Большой городской пруд;
- Школьное озеро;
- Черное озеро.
Еще три зоны отдыха – "Левобережье", Головинские пруды и Большой Садовый пруд – приняты в эксплуатацию пока без купания. После прохождения всех проверок купания там могут разрешить.
Ранее сообщалось, что в этом году летние кинотеатры откроются в восьми столичных парках. Они будут работать до осени. Посетители смогут увидеть как киноновинки, так и классические картины, в том числе немое кино.
В Москве утвердили девять пляжей, где можно купаться
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