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13 июня, 22:59

Город

Роспотребнадзор одобрил девять зон отдыха с купанием в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Москве к настоящему времени приняты в эксплуатацию девять зон отдыха, где разрешено купаться. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в рамках подготовки к купальному сезону специалисты ведомства взяли 444 пробы воды и 448 проб песка, а также провели почти 5,5 тысячи исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Из 12 предъявленных зон проверку прошли следующие:

  • Путяевский пруд № 1;
  • пляж "Динамо";
  • "Серебряный бор – 2";
  • "Серебряный бор – 3";
  • "Тропарево";
  • "Мещерское";
  • Большой городской пруд;
  • Школьное озеро;
  • Черное озеро.

Еще три зоны отдыха – "Левобережье", Головинские пруды и Большой Садовый пруд – приняты в эксплуатацию пока без купания. После прохождения всех проверок купания там могут разрешить.

Ранее сообщалось, что в этом году летние кинотеатры откроются в восьми столичных парках. Они будут работать до осени. Посетители смогут увидеть как киноновинки, так и классические картины, в том числе немое кино.

В Москве утвердили девять пляжей, где можно купаться

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