Около 70 тыс растений высадят в рамках реабилитации городских водоемов в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства начнут высаживать в прудах столицы около 70 тысяч растений. Общая площадь биоплато окажется свыше 3,5 тысячи квадратных метров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Согласно информации, растения появятся на прудах Алтуфьевском, у Дворца пионеров на Воробьевых горах, а также на Дорожном, Верхнем и Нижнем Бехтеревских прудах.

"Устройство биоплато – это важный элемент реабилитации столичных водоемов. Благодаря природным особенностям водной флоры в каждом таком водоеме создается уникальная экосистема, которая способствует самоочищению воды и возникновению благоприятных условий для обитания рыб и водоплавающих птиц", – говорится в сообщении.

Зоны биоплато отгораживают при помощи габионов, чтобы грунт высадки растений не попал в пруд. Там высаживают обычные водные растения и краснокнижные. Их подбирают по способности извлекать биогенные загрязнения. Такие растения не дают размножаться водорослям и способствуют очищению воды, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что почти 150 плавучих деревянных домиков для уток установили на столичных водоемах перед началом летнего сезона. Они будут выполнять функции убежищ для птиц. Осенью домики демонтируют, а зимой их восстановят и подготовят к новому летнему сезону.

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