07:19Город
Возле станции метро "Мамыри" появится многоуровневая транспортная развязка к 2024 году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Возле строящейся станции метро "Мамыри" появится многоуровневая транспортная развязка. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
По его словам, в данный момент на объекте проводятся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов.
"Общая готовность объекта составляет 10 процентов. Полностью завершить проект планируется в 2024 году", – добавил Загрутдинов.
Общая протяженность новых дорог составит 1,8 километра, среди них путепровод на съезде к крупному ТЦ на Калужском шоссе и путепровод на съезде к станции "Мамыри".
Отмечается, что новая развязка позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей поселений Мосрентген и Сосенского, а также поможет уменьшить нагрузку на участках улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе.
Ранее Загрутдинов рассказал, что строительство Южной рокады на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершат до конца года. По его словам, два из семи путепроводов на первом участке улично-дорожной сети готовы на 80%.
Всего в рамках строительства Московского скоростного диаметра в районе Кантемировской улицы предусмотрено возведение семи путепроводов.
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