Возле станции метро "Мамыри" появится многоуровневая транспортная развязка к 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Возле строящейся станции метро "Мамыри" появится многоуровневая транспортная развязка. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

По его словам, в данный момент на объекте проводятся работы по армированию и бетонированию монолитных железобетонных конструкций путепроводов.

"Общая готовность объекта составляет 10 процентов. Полностью завершить проект планируется в 2024 году", – добавил Загрутдинов.

Общая протяженность новых дорог составит 1,8 километра, среди них путепровод на съезде к крупному ТЦ на Калужском шоссе и путепровод на съезде к станции "Мамыри".

Отмечается, что новая развязка позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей поселений Мосрентген и Сосенского, а также поможет уменьшить нагрузку на участках улично-дорожной сети поселений и Калужского шоссе.

Ранее Загрутдинов рассказал, что строительство Южной рокады на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка завершат до конца года. По его словам, два из семи путепроводов на первом участке улично-дорожной сети готовы на 80%.

Всего в рамках строительства Московского скоростного диаметра в районе Кантемировской улицы предусмотрено возведение семи путепроводов.

Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят