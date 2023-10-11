Новый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новый пешеходный мост над Москвой-рекой появится между Пресненской набережной и набережной Тараса Шевченко. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Пешеходная зона появится в ходе работ на Дорогомиловском мосту, который уже построен. После того, как у моста появится новый уровень, мы увяжем его с существующей городской инфраструктурой", – отметил он.

Проект планировки территории вокруг будущего 300-метрового сооружения в районе Дорогомиловского автодорожного моста уже утвержден, уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Предполагается, что один из спусков протянется вглубь городской среды, в сторону станции Тестовская первого Московского центрального диаметра", – добавила она.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благодаря новому мосту жители и гости столицы смогут быстрее добираться до "Москва-Сити", Мастерской Фоменко, а также станциям метро, МЦК и МЦД "Международная", "Деловой центр", "Выставочная", "Кутузовская" и "Тестовская".

"Мой район. Навигатор": новый мост свяжет две набережные в Пресненском районе Москвы