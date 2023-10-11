Дом по программе реновации построили на улице Введенского в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дом возвели в районе Коньково в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Как уточнил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов, новостройка появилась по адресу улица Введенского, дом № 5. Фасад здания выполнили из навесных трехслойных стеновых панелей. В доме остеклили лоджии и установили специальные корзины для кондиционеров.

"Дом на улице Введенского состоит из двух монолитных корпусов, по три секции в каждом. Расположение квадратом формирует закрытый и уединенный двор", – добавил он.

Москвичи получили возможность переехать в новое жилье с современной отделкой. Всего в новостройке предусмотрено 418 квартир: 135 – однокомнатных, 170 – двухкомнатных, 113 – трехкомнатных. Кроме того, в шести квартирах создали все необходимые условия для маломобильных граждан.

В подъездах оборудовали помещения для хранения колясок и уборочного инвентаря. Для удобства жителей сделали отдельную одноуровневую парковку. Между этажами перемещаются современные лифты. Также в доме работают системы видеонаблюдения, охраны, пожарной сигнализации и эвакуации.

Пол на входе, в вестибюле и лифте сделали на одном уровне, чтобы родители с колясками и маломобильные граждане могли без проблем самостоятельно попасть в здание.

На прилегающей к дому территории установили детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что возведение двух жилых корпусов по программе реновации стартовало в столичном районе Кузьминки по адресу улица Шумилова, земельный участок 26. Новостройку планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Всего в корпусах будет 460 квартир, из которых 126 – однокомнатные, 239 – двухкомнатные, 95 – трехкомнатные. Шесть квартир адаптируют для маломобильных граждан.



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