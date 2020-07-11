Автомобильный трафик в Москве превысил показатели прошлого года на 400-500 тысяч машин

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Автомобильный трафик в столице превысил показатели прошлого года на 400-500 тысяч машин, заявил в эфире телеканала Москва 24 заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Первая причина – потому, что некоторые люди стали пользоваться больше своей личной машиной, второе – меньше стали пользоваться городским транспортом, пересели на личный автомобиль в силу массы причин, в том числе и для того, чтобы обеспечить свою безопасность (на фоне пандемии)", – сказал Ликсутов.

Он также отметил, что трафик в городе вырос из-за того, что многие передвинули отпуска и отменили свои поездки. При этом в городе отмечается повышение альтернативной мобильности: люди стали чаще пользоваться велосипедами, больше стало пеших передвижений.

Ранее Ликсутов сообщил, что транспортную карту "Тройка" персонализируют в приложении "Метро Москвы" до конца текущего года. В приложении также планируется реализовать возможность покупки любого вида билета пользователями iPhone.

Таким образом, пассажиру не потребуется носить отдельный билет. При онлайн-пополнении виртуальную "Тройку" не понадобится активировать у желтых турникетов.