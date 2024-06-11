Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ подготовил спецпрограмму ко Дню России

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ пригласил жителей и гостей города отпраздновать День России. О программе на 12 июня рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, в 11:00 праздник откроет светотехническое шоу "Мегаполис Москва".

"В 14:00 и 18:30 будет транслироваться новое представление "Пушкин о Москве", в котором прозвучат строки из известных произведений поэта. В течение всего дня гостям покажут девять красочных видеороликов о развитии города", – добавил он.

Левкин также отметил, что у посетителей будет возможность совершить виртуальный полет над макетом столицы. В праздничный день они будут проводиться каждый час с 10:10 до 19:50. Полет бесплатный, однако желающим необходимо будет записаться в терминале.

Также гости смогут посетить выставку "Пушкинская Москва". Для них подготовили викторину с призами. Подробная программа представлена на портале "Макет Москвы".

Ранее сообщалось, что посещение Музея Победы в День России будет бесплатным. Площадка будет работать с 10:00 до 22:00.

На базе учреждения пройдут специальные мероприятия. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по экспозиции "Подвиг Армии" в главном здании и по экспозиции филиала "Г.О.Р.А.". Посетители смогут узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны.

