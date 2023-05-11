Столичный завод поставил свыше 40 тыс кузовных деталей для китайских машин

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Столичный производитель автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" в период с февраля по апрель текущего года поставил больше 40 тысяч кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в РФ. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В условиях санкционного давления <...> столичный завод способствует локализации производства популярных китайских кроссоверов в России. В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин. <...> Завод активно наращивает объемы производства, в частности в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле – уже более 32 тысяч", – рассказал вице-мэр.

У предприятия заключено соглашение о сотрудничестве с тульским заводом "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Согласно документу, московский завод будет поставлять 106 типов кузова для автомобилей Haval F7 и Haval Jolion.

Как добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, к марту следующего года "Альфа Автоматив Техноложиз" планирует нарастить выпуск своей продукции до 6,5 миллиона деталей в год. Для этого на предприятии планируется ввести новые производственные мощности, в том числе уже в этом мае там запустят пять прессов для малых деталей.

Гендиректор предприятия Зоригто Саханов, в свою очередь, отметил, что "Альфа Автоматив Техноложиз" намерена нарастить свои мощности так, чтобы локализовать в РФ до 50% производства кузовов для Haval Jolion. Сейчас представители завода вместе с китайскими коллегами работают над оснащением, необходимым для повышения мощностей.

Ранее сообщалось, что столичный производитель "Бакор" получил патент на технологию изготовления керамических фильтров для комплексной очистки производственных высокотемпературных газов. Такие фильтры изготавливаются из отечественного сырья и материалов, а их срок службы составляет 2–5 лет. Кроме того, они не требуют разбавления горячих газов воздухом, из-за чего занимают меньше места.

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