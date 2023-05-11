В Москве улучшили систему оказания услуг в сфере опеки – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Услуги органов опеки и попечительства стали доступны москвичам в столичных семейных центрах и в центрах госуслуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову

"Система оказания социальных услуг в Москве постоянно совершенствуется, чтобы быть максимально удобной и соответствовать запросам всех жителей столицы. Особое внимание мы уделяем комфорту получения услуг для людей, чья жизнь связана с заботой о тех, кто не может принимать некоторые решения самостоятельно", – сказала вице-мэр.

Она напомнила, что имуществом детей, недееспособных или ограниченно дееспособных граждан распоряжаются их опекуны. В случае с детьми, чтобы защитить их права, может потребоваться специальное разрешение органов опеки. Кроме того, иногда необходима помощь особых специалистов, например психологов, и тогда опекуну потребуется обращаться в семейный центр. Все это требует постоянного подстраивания планов под графики приема.

С апреля этого года все услуги, связанные со сделками с имуществом, а также с распоряжением деньгами подопечных, в том числе детей, можно получить в центрах "Мои документы" и в центре госуслуг поселения Сосенского. При этом они предоставляются ежедневно. Все остальные вопросы опеки и попечительства можно решить в семейных центрах Москвы. Услугами последних уже воспользовались больше двух тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что за последние два года пользователи сайта центров "Мои документы" обратились с различными вопросами к виртуальному ассистенту более 75 тысяч раз. Чат-бот отвечал на вопросы о предоставляемых госуслугах и о дополнительных сервисах.

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